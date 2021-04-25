Львівщина залишає червону карантинну зону

Джерело:телеграм Олега Немчінова
Державна комісія прийняла рішення скасувати на території Львівської області обмеження червоної карантинної зони. Регіон стане "жовтим" з опівночі 26 квітня.
За словами міністра, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 25 квітня.
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Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 26 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області,
– зазначив Немчінов.
Тепер на території області діятиме жовта карантинна зона.
Нагадаємо, обмеження червоної зони на Львівщині почали діяти ще 25 березня.
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Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу