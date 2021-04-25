Львівщина залишає червону карантинну зону

Державна комісія прийняла рішення скасувати на території Львівської області обмеження червоної карантинної зони. Регіон стане "жовтим" з опівночі 26 квітня.

За словами міністра, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 25 квітня.

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Львівщина вже не "червона"

Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 26 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області,

– зазначив Немчінов.

Тепер на території області діятиме жовта карантинна зона.

Нагадаємо, обмеження червоної зони на Львівщині почали діяти ще 25 березня.

Які заборони діють у "жовтих" областях

у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;

у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;

масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;

заклади харчування можуть працювати лише до півночі;

заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.

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Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу