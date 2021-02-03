На Львівщині на трасі Київ – Чоп 2 лютого вантажівка Volvo збила жінку. Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.

Джерело: поліція Львівщини Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини ДТП та особу загиблої. До теми На Львівщині водій збив літню жінку та втік: його розшукують правоохоронці Як вантажівка збила жінку Близько 20:30 на трасі Київ – Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі 50-річний водій, житель Закарпаття, керуючи вантажівкою Volvo, збив жінку.

ДТП трапилась на неосвітленій ділянці дороги.

Жінка віком близько 35 – 40 років йшла узбіччям.

Внаслідок ДТП вона отримала травми, які були несумісні з життям й померла на місці аварії.

Наразі її особу встановлюють правоохоронці.

Аварія трапилась близько 20:30 / Фото поліції Львівщини Що загрожує винному у ДТП Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини аварії. Зверніть увагу! Водії повинні бути уважними та обережними на дорозі у темну пору доби. Пішоходи, своєю чергою, повинні використовувати світловідбивачі на одязі – це зробить їх більш помітними на дорозі.

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини