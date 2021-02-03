На Львівщині вантажівка на смерть збила жінку: фото
На Львівщині на трасі Київ – Чоп 2 лютого вантажівка Volvo збила жінку. Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.
Джерело: поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини ДТП та особу загиблої.
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Як вантажівка збила жінку
- Близько 20:30 на трасі Київ – Чоп поблизу села Пасіки-Зубрицькі 50-річний водій, житель Закарпаття, керуючи вантажівкою Volvo, збив жінку.
- ДТП трапилась на неосвітленій ділянці дороги.
- Жінка віком близько 35 – 40 років йшла узбіччям.
- Внаслідок ДТП вона отримала травми, які були несумісні з життям й померла на місці аварії.
- Наразі її особу встановлюють правоохоронці.
Аварія трапилась близько 20:30 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини аварії.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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