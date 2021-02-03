На Львівщині вантажівка на смерть збила жінку: фото

На Львівщині на трасі Київ – Чоп 2 лютого вантажівка Volvo збила жінку. Постраждала отримала травми, які були несумісні з життям. Вона померла на місці аварії.
Джерело: поліція Львівщини
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють обставини ДТП та особу загиблої.
До теми На Львівщині водій збив літню жінку та втік: його розшукують правоохоронці
Аварія трапилась близько 20:30 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини аварії.Зверніть увагу! Водії повинні бути уважними та обережними на дорозі у темну пору доби. Пішоходи, своєю чергою, повинні використовувати світловідбивачі на одязі – це зробить їх більш помітними на дорозі.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини