На Львівщині у будинку трапився потужний вибух газу: фото
У Яворівському районі Львівщини 3 листопада у житловому будинку трапився вибух газу. 84-річний чоловік, який був у той час вдома, отримав опіки. Його у важкому стані відвезли до лікарні.
Вибух стався у цегляному будинку в селі Страдч близько 11 години ранку. Про цей інцидент рятувальників сповістили місцеві жителі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.
Читайте також На Львівщині в пожежі загинула власниця будинку: фото
Як трапився вибух
- Повідомлення про вибух на вулиці Лісній надійшло рятувальникам близько 11 години ранку.
- Не гаючи часу, надзвичайники виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що внаслідок вибуху пожежа не почалась.
- Проте вікна та дах будинку були пошкоджені.
Вибух стався близько 11 години ранку / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок вибуху
84-річний власник будинку отримав вибухову травму та опіки. Чоловіка у важкому стані відвезли до лікарні.
Вибух газу пошкодив 80 квадратних метрів даху, речі господаря та вікна.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Внаслідок вибуху постраждав власник будинку / Фото ДСНС Львівщини
Причину вибуху встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною