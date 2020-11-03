У Яворівському районі Львівщини 3 листопада у житловому будинку трапився вибух газу. 84-річний чоловік, який був у той час вдома, отримав опіки. Його у важкому стані відвезли до лікарні.

Вибух стався у цегляному будинку в селі Страдч близько 11 години ранку. Про цей інцидент рятувальників сповістили місцеві жителі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапився вибух

Повідомлення про вибух на вулиці Лісній надійшло рятувальникам близько 11 години ранку.

Не гаючи часу, надзвичайники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що внаслідок вибуху пожежа не почалась.

Проте вікна та дах будинку були пошкоджені.



Вибух стався близько 11 години ранку / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав внаслідок вибуху

84-річний власник будинку отримав вибухову травму та опіки. Чоловіка у важкому стані відвезли до лікарні.

Вибух газу пошкодив 80 квадратних метрів даху, речі господаря та вікна.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.



Внаслідок вибуху постраждав власник будинку / Фото ДСНС Львівщини



Причину вибуху встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини