На Львівщині на трасі Київ – Чоп 3 грудня трапилась жахлива ДТП – зіткнулись Mercedes Sprinter та Opel Omega. Внаслідок аварії обидва водії сильно травмувались. Їх відвезли до лікарні.

Аварія трапилась близько першої години ночі біля селища Олесько Буського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

ДТП трапилась вночі 3 грудня. Неподалік селища Олесько на трасі Київ – Чоп зіткнулись мікроавтобус Mercedes Sprinter та легковик Opel Omega.

За кермом Mercedes перебував 36-річний рівнянин, а автівкою Opel кермував його одноліток – житель села Красне.

Внаслідок зіткнення обидва водії сильно травмувались.

Медики відвезли їх до лікарні.



Аварія трапилась близько 1:00 на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини та причини ДТП.



​Зіткнулись Mercedes Sprinter та Opel Omega / Фото поліції Львівщини



​Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини