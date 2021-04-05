На трасі Львів – Тернопіль 4 квітня трапилась ДТП – водій автівки Kia Magentis збив 52-річного чоловіка. Внаслідок аварії пішохід загинув на місці.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють причини та обставини ДТП.

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Як трапилась ДТП

Аварія трапилась близько 22:00 на трасі поблизу села Плугів Золочівського району.

Правоохоронці встановили, що водій автівки Kia Magentis, 37-річний житель Херсонської області, збив 52-річного тернополянина.

Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям.

Він загинув на місці події.

Важливо! Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними на дорогах у темний час доби. Водії повинні дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкості та стежити за дорогою. Пішоходам, своєю чергою, слід бути уважними та мати на одязі світловідбивні елементи.



Аварія трапилась близько 22:00 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.



Водієві може загрожувати до 8 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини