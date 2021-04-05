На Львівщині водій Kia на смерть збив чоловіка: фото

Джерело:поліція Львівщини
На трасі Львів – Тернопіль 4 квітня трапилась ДТП – водій автівки Kia Magentis збив 52-річного чоловіка. Внаслідок аварії пішохід загинув на місці.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють причини та обставини ДТП.
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Аварія трапилась близько 22:00 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини події.
Водієві може загрожувати до 8 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини