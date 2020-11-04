На Львівщині трапилась нищівна пожежа: фото згарища
У Жовківському районі Львівщини вночі 4 листопада трапилась пожежа. Надзвичайники гасили вогонь понад 3 години.
Пожежа сталась близько першої години ночі в селі Кам’яна Гора. Загорівся житловий цегляний будинок. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Стурбовані місцеві жителі зателефонували пожежникам близько 00:56.
- Вони розповіли, що у селі Кам'яна Гора загорівся цегляний будинок.
- На боротьбу з вогнем виїхали надзвичайники з Рави-Руської й сусідніх сіл Магерів та Добросин.
- Коли рятувальники прибули на місце виклику, вони побачили, що вогонь вже поширився на дерев’яні конструкції даху.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 2:20.
- Проте повністю подолали вогонь вдалось близько 4 години ранку.
Будинок у селі Кам'яна Гора загорівся вночі / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок пожежі
До ліквідації пожежі долучились 6 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Проте вогонь знищив 2 кімнати будинку, 50 квадратних метрів перекриття та весь дах.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі
Правоохоронці з'ясовують причину виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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