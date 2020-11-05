В Пустомитівському районі Львівщини 4 листопада 44-річний водій Nissan X-Trail не впорався з керуванням і в’їхав у дерево. Чоловік загинув на місці аварії.

ДТП трапилась у селі Горбачі близько 21:20. Наразі правоохоронці встановлюють причину аварії. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині водійка Suzuki на смерть збила велосипедиста: фото Як сталась ДТП На трасі Львів – Пустомити – Меденичі 44-річний житель села Горбачі не впорався з керуванням автівки Nissan.

Машина з’їхала з дороги та врізалась у дерево.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Він загинув на місці аварії.

Чоловік загинув на місці ДТП / Фото поліції Львівщини Правоохоронці розслідують причину аварії Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини та причини ДТП.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини