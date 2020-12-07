На Львівщині у Жидачівському районі 6 грудня трапилась жахлива ДТП – зіткнулись Renault Duster та Renault Trafic. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

Аварія сталась на дорозі Дев’ятники – Ходорів близько 21:00. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Близько 21:00 на дорозі Дев’ятники – Ходорів зіткнулись 2 Renault.

За кермом Renault Duster перебував 53-річний житель Жидачівського району, а автівкою Renault Trafic кермував 38-річний житель Ходорова.

Внаслідок аварії травмувались обидва водії. Також отримала травми 32-річна пасажирка Renault Trafic



Аварія трапилась близько 21:00 / Фото поліції Львівщини

Поліція проводить розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини події.



Внаслідок ДТП постраждали 3 людей / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото поліції Львівщини