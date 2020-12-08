На Львівщині потужний вибух газу зруйнував будинок: фото
У Буському районі Львівщини 8 грудня у цегляному будинку стався вибух газу. Власник підпалював газову плиту, коли газ раптово спалахнув і зруйнував будинок.
Інцидент трапився близько 10:50 у селі Красне. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапився вибух газу
- Повідомлення про вибух газу в Красному надійшло надзвичайникам близько 10:50.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що вибух повністю зруйнував цегляну літню кухню.
- Вогнеборці з'ясували, що, коли 86-річний чоловік підпалював вогонь на газовій плиті, газ раптово спалахнув і розніс будівлю.
Дивіться фото, як вибух газу зруйнував будинок / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок вибуху
Внаслідок вибуху газу зруйнувались стіни цегляної літньої кухні розміром 10 на 5 метрів.
Також постраждав власник будинку. Медики відвезли його у Буську центральну районну лікарню для медогляду.
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