У Буському районі Львівщини 8 грудня у цегляному будинку стався вибух газу. Власник підпалював газову плиту, коли газ раптово спалахнув і зруйнував будинок.

Інцидент трапився близько 10:50 у селі Красне. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапився вибух газу

Повідомлення про вибух газу в Красному надійшло надзвичайникам близько 10:50.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що вибух повністю зруйнував цегляну літню кухню.

Вогнеборці з'ясували, що, коли 86-річний чоловік підпалював вогонь на газовій плиті, газ раптово спалахнув і розніс будівлю.

Дивіться фото, як вибух газу зруйнував будинок / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок вибуху

Внаслідок вибуху газу зруйнувались стіни цегляної літньої кухні розміром 10 на 5 метрів.

Також постраждав власник будинку. Медики відвезли його у Буську центральну районну лікарню для медогляду.