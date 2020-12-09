У Старосамбірському районі Львівщини 8 грудня трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку. Надзвичайники гасили вогонь близько двох годин.

Пожежа трапилась у селі Стар'ява близько 19:08. Загорілась дерев'яна літня кухня. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

Повідомлення про пожежу в селі Стар'ява надійшло рятувальникам близько 19:08.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями даху літньої кухні та повністю охопив будівлю.

Вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню на житловий будинок, що був розташований поруч.

Надзвичайники локалізували пожежу о 20:19, а повністю подолати вогонь вдалось о 20:59.



Пожежа виникла близько 19:08 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Вогонь знищив дах і перекриття на площі 40 квадратних метрів та речі господарів. Також внаслідок пожежі пошкодились стіни літньої кухні площею 24 квадратні метри. Проте у ДСНС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки. Наразі причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.