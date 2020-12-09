На Львівщині трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку: фото згарища
У Старосамбірському районі Львівщини 8 грудня трапилась нищівна пожежа у дерев'яному будинку. Надзвичайники гасили вогонь близько двох годин.
Пожежа трапилась у селі Стар'ява близько 19:08. Загорілась дерев'яна літня кухня. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Повідомлення про пожежу в селі Стар'ява надійшло рятувальникам близько 19:08.
- Не гаючи ні хвилини, надзвичайники виїхали на місце виклику.
- Там вони побачили, що вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями даху літньої кухні та повністю охопив будівлю.
- Вогнеборцям вдалось запобігти поширенню вогню на житловий будинок, що був розташований поруч.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 20:19, а повністю подолати вогонь вдалось о 20:59.
Пожежа виникла близько 19:08 / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Вогонь знищив дах і перекриття на площі 40 квадратних метрів та речі господарів. Також внаслідок пожежі пошкодились стіни літньої кухні площею 24 квадратні метри. Проте у ДСНС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 3 рятувальників та 1 одиниця спецтехніки. Наразі причини та обставини події з’ясовують правоохоронці.
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