На Львівщині вщент згорів меблевий цех: фото згарища
На Львівщині 9 лютого трапилась пожежа у меблевому цеху. Внаслідок займання ніхто з людей не травмувався, проте приміщення суттєво постраждало.
Джерело:ДСНС Львівщини
Пожежа трапилась близько 00:35 в селі Новий Милятин Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми У Львові під час руху загорілись автобус та трамвай: фото і відео
Як трапилась пожежа
- Близько 00:35 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в селі Новий Милятин.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- На момент прибуття вогнеборців з-під даху будівлі вже вибивались язики полум'я.
- Через сильне задимлення пожежники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.
- Надзвичайники локалізували пожежу о 2:09, а о 2:23 – повністю її загасили.
Пожежа виникла близько 00:35 / Фото ДСНС Львівщини
Що постраждало внаслідок пожежі
Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будівлі на площі 100 квадратних метрів та перекриття на площі 30 квадратних метрів. Проте у ДСНС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 4 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини виникнення займання з'ясовують правоохоронці.
Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав / Фото ДСНС Львівщини
Поліція проводить розслідування / Фото ДСНС Львівщини
Поділитися новиною