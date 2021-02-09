На Львівщині 9 лютого трапилась пожежа у меблевому цеху. Внаслідок займання ніхто з людей не травмувався, проте приміщення суттєво постраждало.

Пожежа трапилась близько 00:35 в селі Новий Милятин Золочівського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як трапилась пожежа

Близько 00:35 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в меблевому цеху в селі Новий Милятин.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

На момент прибуття вогнеборців з-під даху будівлі вже вибивались язики полум'я.

Через сильне задимлення пожежники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Надзвичайники локалізували пожежу о 2:09, а о 2:23 – повністю її загасили.



Пожежа виникла близько 00:35 / Фото ДСНС Львівщини

Що постраждало внаслідок пожежі

Внаслідок пожежі вогонь знищив дах будівлі на площі 100 квадратних метрів та перекриття на площі 30 квадратних метрів. Проте у ДСНС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 4 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Наразі причини та обставини виникнення займання з'ясовують правоохоронці.



Внаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав / Фото ДСНС Львівщини



Поліція проводить розслідування / Фото ДСНС Львівщини