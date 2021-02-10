На Львівщині 10 лютого трапилась пожежа у пилорамі. Внаслідок займання дерев'яна будівля згоріла вщент. Проте, на щастя, ніхто злюдей не постраждав.

Пожежа трапилась близько 00:52 в селі Присліп Самбірського району. Наразі причини виникнення займання на пилорамі встановлюють правоохоронці.

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Як трапилась пожежа

Близько 00:52 вогнеборцям надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній пилорамі в селі Присліп.

До місця виклику негайно виїхали рятувальники.

Вогнеборці локалізували пожежу о 02:22, а повністю подолали – о 02:54.

Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив будівлю, проте ніхто з людей не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 10 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі обставини події та причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини