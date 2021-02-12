На Львівщині кілька днів поспіль вирує негода. Внаслідок погіршення погодних умов на засніжених дорогах Львова та області 11 лютого трапилось понад 90 ДТП.

На щастя, внаслідок аварій травмувалась лише 1 людина. Правоохоронці закликають водії бути пильними на дорогах.

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Стан аварійності на Львівщині 11 лютого

За добу 11 лютого на дорогах Львова та області трапилась 91 аварія.

30 ДТП трапились на дорогах області;

61 аварія – у Львові.

Внаслідок ДТП травмувалась лише одна людина. Загиблих, на щастя, немає.

Правоохоронці склали 90 адміністративних протоколів за "порушення правил дорожнього руху". Санкція статті передбачає покарання – 340 гривень штрафу або позбавлення водійських прав терміном від 6 місяців до року.

Зверніть увагу! Зважаючи на погіршення погодних умов на Львівщині, водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними та уважними на дорогах. Це може врятувати ваше здоров'я та життя!



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