Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у металевому контейнері був радіоактивний Цезій-137.
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Відомо, що місцеві жителі перенесли небезпечну знахідку на одне з приватних подвір'їв у місті Борислав.
На контейнері був напис – "Обережно! Радіоактивно!". За попередньою інформацією контейнер містить Цезій-137 і є промисловим гамма-випромінювачем. Радіаційний фон контейнера складає 6,7 мікрозіверта,
– розповіли у департаменті.
Про знахідку одразу ж повідомили підрозділи ДСНС, відділення Національної поліції, а також керівництво міської ради міста Борислав. Місцеперебування небезпечного контейнера огородили й взяли під охорону. Наразі влада вирішує, як його утилізувати.
Що варто знати про небезпечну речовину
- Цезій-137 є одним з головних компонентів радіоактивного забруднення біосфери. Він міститься в радіоактивних осадах, радіоактивних відходах, викидах заводів, які переробляють відходи атомних електростанцій.
- Цезій-137 використовується у вимірювальній техніці, для радіаційної стерилізації харчових продуктів, медичних препаратів і ліків, в радіотерапії для лікування злоякісних пухлин.