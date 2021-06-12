У лісі на Львівщині знайшли контейнер з радіоактивним цезієм

Місцеві мешканці 11 червня знайшли металевий контейнер з радіоактивною речовиною у лісі Дрогобицького району, що на Львівщині. Небезпечну знахідку виявили у лісі біля села Модричі.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у металевому контейнері був радіоактивний Цезій-137.

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Відомо, що місцеві жителі перенесли небезпечну знахідку на одне з приватних подвір'їв у місті Борислав.

На контейнері був напис – "Обережно! Радіоактивно!". За попередньою інформацією контейнер містить Цезій-137 і є промисловим гамма-випромінювачем. Радіаційний фон контейнера складає 6,7 мікрозіверта,

– розповіли у департаменті.

Про знахідку одразу ж повідомили підрозділи ДСНС, відділення Національної поліції, а також керівництво міської ради міста Борислав. Місцеперебування небезпечного контейнера огородили й взяли під охорону. Наразі влада вирішує, як його утилізувати.

Що варто знати про небезпечну речовину