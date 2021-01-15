У Старосамбірському районі Львівщини 14 січня трапилась ДТП – п'яний водій Skoda наїхав на 3 дітей. Чоловік втік з місця аварії, проте його знайшли правоохоронці.

Аварія трапилась близько 20:45 в одному з сіл Старосамбірщини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік наїхав на дітей

Близько 20:45 в одному з сіл Старосамбірського району, водій автівки Skoda, 32-річний місцевий житель, наїхав на 3 дітей – 2 хлопців віком 13 і 14 років та 13-річну дівчинку.

Усі діти – жителі того ж села.

Внаслідок аварії неповнолітні отримали тілесні ушкодження.

Водій з місця ДТП втік, але правоохоронці швидко його розшукали.

Вони помітили, що чоловік був п'яним.

Проте водій відмовився від проходження експертизи.



П'яний водій збив дітей близько 20:45 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Поліцейські склали на чоловіка 3 протоколи – за скоєння ДТП, залишення місця події та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження.