На Львівщині п'яний водій збив 3 дітей та втік: фото
У Старосамбірському районі Львівщини 14 січня трапилась ДТП – п'яний водій Skoda наїхав на 3 дітей. Чоловік втік з місця аварії, проте його знайшли правоохоронці.
Аварія трапилась близько 20:45 в одному з сіл Старосамбірщини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік наїхав на дітей
- Близько 20:45 в одному з сіл Старосамбірського району, водій автівки Skoda, 32-річний місцевий житель, наїхав на 3 дітей – 2 хлопців віком 13 і 14 років та 13-річну дівчинку.
- Усі діти – жителі того ж села.
- Внаслідок аварії неповнолітні отримали тілесні ушкодження.
- Водій з місця ДТП втік, але правоохоронці швидко його розшукали.
- Вони помітили, що чоловік був п'яним.
- Проте водій відмовився від проходження експертизи.
П'яний водій збив дітей близько 20:45 / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Поліцейські склали на чоловіка 3 протоколи – за скоєння ДТП, залишення місця події та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також вони вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
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