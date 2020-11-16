У місті Мостиська, що на Львівщині, 15 листопада сталась ДТП – лобове зіткнення Opel та Toyota. Травмувались 3 людей. Медики відвезли їх до реанімації.

ДТП сталась близько 21:30 на вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

21-річний місцевий житель, водій автомобіля Toyota, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з автівкою Opel, якою керував 23-річний житель Мостиського району.

Внаслідок ДТП водій Opel та 2 його пасажирів, 20-річний житель району та 25-річний житель Мостиська, сильно травмувались.

Медики відвезли їх до реанімації.

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.

Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі до 3 років з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі обставини аварії.



Водій Toyota виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Opel / Фото поліції Львівщини