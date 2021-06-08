Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Хлопцеві загрожує обмеження волі.

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17-річний мотоцикліст збив пішохода

Приблизно о 1:30 в одному з сіл Львівського району 17-річний хлопець за кермом мотоцикла Forte не впорався з керуванням.

Він наїхав на свого однолітка.

Після цього водій зіштовхнувся з мотоциклом Mustang, який стояв на узбіччі.

Внаслідок аварії обидва неповнолітні отримали травми.

Медики відвезли їх до лікарні.

Зверніть увагу! Правоохоронці закликають власників мотоциклів бути уважними, не перевищувати швидкості та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Адже часто внаслідок аварій водії 2-колісних транспортних засобів отримують важкі травми та гинуть.

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

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