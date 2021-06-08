На Львівщині 17-річний мотоцикліст збив однолітка й врізався в інший мотоцикл

В одному з сіл біля Львова 7 червня 17-річний мотоцикліст збив свого однолітка. Після цього він в'їхав в інший мотоцикл. Внаслідок ДТП травмувались 2 людей.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Хлопцеві загрожує обмеження волі.
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17-річний мотоцикліст збив пішохода
- Приблизно о 1:30 в одному з сіл Львівського району 17-річний хлопець за кермом мотоцикла Forte не впорався з керуванням.
- Він наїхав на свого однолітка.
- Після цього водій зіштовхнувся з мотоциклом Mustang, який стояв на узбіччі.
- Внаслідок аварії обидва неповнолітні отримали травми.
- Медики відвезли їх до лікарні.
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Поліцейські намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
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