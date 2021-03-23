На Львівщині 17-річний водій без прав на смерть збив підлітка та втік: фото
Правоохоронці повідомили 17-річному жителю Стрийщини про підозру. Він 28 листопада, керуючи автівкою Ford Escort без водійського посвідчення, на смерть збив 16-річного хлопця та втік.
Джерело:поліція Львівщини
Смертельна ДТП трапилась на трасі Миколаїв – Городок 28 листопада 2020 року близько 22:20. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Неповнолітній на смерть збив хлопця та втік
- Правоохоронці встановили, що 17-річний юнак, керуючи автівкою Ford Escort, збив 16-річного пішохода поблизу села Ричагів.
- Хлопець грубо порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу. Після скоєння ДТП водій втік.
- Пішохід отримав травми, які були несумісні з життям.
- Підліток помер на місці аварії.
- Невдовзі правоохоронці знайшли автомобіль, який збив хлопця, за 5 кілометрів від місця ДТП.
- Неповнолітній водій не мав реєстраційних документів на автівку та ніколи не отримував посвідчення водія.
Аварія трапилась 28 листопада 2020 року / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці продовжують проводити розслідування
Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у "порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини смертельної ДТП.
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