На Львівщині 17-річний водій без прав на смерть збив підлітка та втік: фото

Джерело:поліція Львівщини
Правоохоронці повідомили 17-річному жителю Стрийщини про підозру. Він 28 листопада, керуючи автівкою Ford Escort без водійського посвідчення, на смерть збив 16-річного хлопця та втік.
Смертельна ДТП трапилась на трасі Миколаїв – Городок 28 листопада 2020 року близько 22:20. Правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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Аварія трапилась 28 листопада 2020 року / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили неповнолітньому про підозру у "порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини смертельної ДТП.