На Львівщині скасували низку електричок: Укрзалізниця ремонтує колії

Джерело:Укрзалізниця
Львівська залізниця до 25 березня 2021 рокускасувала низку приміських потягів. На електричці не можна буде доїхати у напрямках Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.
Зміни у розкладі виникли через ремонт залізничного покриття. У Львівській залізниці тимчасово скасували два електротяга.
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У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученнях Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль,
– повідомили в Укрзалізниці.
У керівництві Укрзалізниці просять врахувати ці тимчасові зміни руху під час планування поїздок у зазначених напрямках.Зверніть увагу! Через запровадження червоних карантинних зон Укрзалізниця тимчасово зупинила залізничне сполучення до Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей. Обмеження діятимуть щонайменше до 19 березня.