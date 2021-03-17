На Львівщині скасували низку електричок: Укрзалізниця ремонтує колії

Львівська залізниця до 25 березня 2021 рокускасувала низку приміських потягів. На електричці не можна буде доїхати у напрямках Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль.

Зміни у розкладі виникли через ремонт залізничного покриття. У Львівській залізниці тимчасово скасували два електротяга.

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У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у сполученнях Ковель – Заболоття та Львів – Сокаль,

– повідомили в Укрзалізниці.

Коли не курсуватимуть електрички

17 – 19 березня не курсуватиме поїзд №6311 / 6314 Ковель – Заболоття – Ковель;

упродовж 17, 18, 20, 21, 23 та 24 березня не курсуватиме поїзд № 6056 Львів – Сокаль;

упродовж 18, 19, 21, 22, 24 та 25 березня не курсуватиме поїзд № 6053 Сокаль – Львів.

У керівництві Укрзалізниці просять врахувати ці тимчасові зміни руху під час планування поїздок у зазначених напрямках.