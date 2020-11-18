На Львівщині мотоцикліст збив 2-річного хлопчика: дитина у лікарні – фото
У Хирові, що на Львівщині, 17 листопада трапилась ДТП, внаслідок якої постраждав 2-річний пішохід. Мотоцикл зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім збив дитину на тротуарі.
ДТП сталась близько 2 години дня на перехресті вулиці Стуса з площею Галицькою. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась ДТП
- Автівка Volkswagen Passat, за кермом якої перебував 24-річний місцевий житель, зіткнулась з мотоциклом.
- Внаслідок зіткнення 18-річний мотоцикліст, житель Хирова, виїхав на тротуар.
- Там він збив 2-річного хлопчика, який йшов зі своєю мамою.
- Внаслідок ДТП дитина та мотоцикліст травмувались.
- Медики діагностували у хлопчика перелом ноги.
Мотоцикліст зіткнувся з Volkswagen Passat й вилетів на тротуар / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
Мотоцикліст збив 2-річного хлопчика / Фото поліції Львівщини
Обставини аварії встановлюють правоохоронці / Фото поліції Львівщини
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