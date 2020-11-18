У Хирові, що на Львівщині, 17 листопада трапилась ДТП, внаслідок якої постраждав 2-річний пішохід. Мотоцикл зіткнувся з Volkswagen Passat, а потім збив дитину на тротуарі.

ДТП сталась близько 2 години дня на перехресті вулиці Стуса з площею Галицькою. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Автівка Volkswagen Passat, за кермом якої перебував 24-річний місцевий житель, зіткнулась з мотоциклом.

Внаслідок зіткнення 18-річний мотоцикліст, житель Хирова, виїхав на тротуар.

Там він збив 2-річного хлопчика, який йшов зі своєю мамою.

Внаслідок ДТП дитина та мотоцикліст травмувались.

Медики діагностували у хлопчика перелом ноги.



Мотоцикліст зіткнувся з Volkswagen Passat й вилетів на тротуар / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.



Мотоцикліст збив 2-річного хлопчика / Фото поліції Львівщини



Обставини аварії встановлюють правоохоронці / Фото поліції Львівщини