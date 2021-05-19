ДТП трапилась о 23:38 у селі Козьова Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.
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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 авто
- Надзвичайники о 23:38 отримали повідомлення про ДТП у селі Козьова.
- На трасі Київ – Чоп трапилась аварія за участю 3 авто – Renault Kangoo, Scania та Chevrolet Cruze.
- За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, 42-річний водій Reno виїхав на смугу зустрічного руху.
- Там він зіштовхнувся з вантажівкою Scania, за кермом якої перебував 61-річний житель села Голики, що на Хмельниччині.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини
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Внаслідок ДТП загинули 2 людей
На місце аварії прибули надзвичайники. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – водій та 42-річна пасажирка Renault Kangoo. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата деблокували тіла загиблих з авто. Після цього вони відключили в автівці акумуляторну батарею.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати точні причини та обставини ДТП.