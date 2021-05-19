На Львівщині трапилась моторошна ДТП на зустрічній смузі: загинули 2 людини – фото

На трасі Київ – Чоп 18 травня трапилась смертельна ДТП за участю трьох автівок – легковиків Chevrolet Cruze і Renault Kangoo та автовоза Scania. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

ДТП трапилась о 23:38 у селі Козьова Стрийського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

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На трасі Київ – Чоп зіштовхнулись 3 авто

Надзвичайники о 23:38 отримали повідомлення про ДТП у селі Козьова.

На трасі Київ – Чоп трапилась аварія за участю 3 авто – Renault Kangoo, Scania та Chevrolet Cruze.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, 42-річний водій Reno виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він зіштовхнувся з вантажівкою Scania, за кермом якої перебував 61-річний житель села Голики, що на Хмельниччині.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Львівщини

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Внаслідок ДТП загинули 2 людей

На місце аварії прибули надзвичайники. Внаслідок ДТП загинули 2 людей – водій та 42-річна пасажирка Renault Kangoo. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та гідравлічного домкрата деблокували тіла загиблих з авто. Після цього вони відключили в автівці акумуляторну батарею.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати точні причини та обставини ДТП.