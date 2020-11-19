У Самбірському районі Львівщини 18 листопада трапилась смертельна ДТП – водій Opel Astra збив жінку. Внаслідок аварії вона померла на місці події.

ДТП трапилась близько 17:45 на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Автівка збила жінку поблизу села Рудки. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як Opel на смерть збив жінку

24-річний місцевий житель, що перебував за кермом автівки Opel Astra, наїхав на 59-річну жительку сусіднього села.

Жінка отримала травми, які були несумісні з життям.

Вона померла на місці аварії.



Смертельна ДТП трапилась близько 17:45 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання — від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.