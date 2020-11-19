На Львівщині Opel на смерть збив жінку: фото з місця ДТП
У Самбірському районі Львівщини 18 листопада трапилась смертельна ДТП – водій Opel Astra збив жінку. Внаслідок аварії вона померла на місці події.
ДТП трапилась близько 17:45 на трасі Львів – Самбір – Ужгород. Автівка збила жінку поблизу села Рудки. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як Opel на смерть збив жінку
- 24-річний місцевий житель, що перебував за кермом автівки Opel Astra, наїхав на 59-річну жительку сусіднього села.
- Жінка отримала травми, які були несумісні з життям.
- Вона померла на місці аварії.
Смертельна ДТП трапилась близько 17:45 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному у ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання — від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати автомобілем терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини аварії.
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