Авто вилетіло у кювет: на Львівщині трапилась жахлива аварія з 3 загиблими – фото
ДТП трапилась поблизу Львова 19 жовтня близько 10 години ранку. Внаслідок зіткнення 3 автівок – ВАЗ, Citroen С4 та Mazda CX 5 – загинули 3 людей.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки смертельної ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась ДТП
Повідомлення про аварію надійшло в ДСНС о 9:58 19 жовтня. На місце виклику одразу виїхали надзвичайники.
Між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі у Пустомитівському районі Львівщини зіткнулись ВАЗ, Citroen С4 та Mazda CX 5. Автомобіль ВАЗ вилетів у кювет.
Автівка ВАЗ вилетіла у кювет / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав в аварії
Як повідомили у ДСНС, у ДТП загинули водій та пасажир ВАЗ. Наразі рятувальники намагаються вивільнити тіло водія з автівки. Пасажира ВАЗ від удару викинуло з авто.
Також травми отримав 61-річний пасажир Citroen. Він загинув у кареті "швидкої".
Наразі на місці автотрощі працює поліція. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.
У ДТП загинули 3 людей / Фото ДСНС Львівщини
На місці аварії працюють поліцейські та рятувальники / Фото ДСНС Львівщини