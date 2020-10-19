ДТП трапилась поблизу Львова 19 жовтня близько 10 години ранку. Внаслідок зіткнення 3 автівок – ВАЗ, Citroen С4 та Mazda CX 5 – загинули 3 людей.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки смертельної ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Повідомлення про аварію надійшло в ДСНС о 9:58 19 жовтня. На місце виклику одразу виїхали надзвичайники.

Між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі у Пустомитівському районі Львівщини зіткнулись ВАЗ, Citroen С4 та Mazda CX 5. Автомобіль ВАЗ вилетів у кювет.



Автівка ВАЗ вилетіла у кювет / Фото ДСНС Львівщини

Хто постраждав в аварії

Як повідомили у ДСНС, у ДТП загинули водій та пасажир ВАЗ. Наразі рятувальники намагаються вивільнити тіло водія з автівки. Пасажира ВАЗ від удару викинуло з авто.

Також травми отримав 61-річний пасажир Citroen. Він загинув у кареті "швидкої".

Наразі на місці автотрощі працює поліція. Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.



У ДТП загинули 3 людей / Фото ДСНС Львівщини



На місці аварії працюють поліцейські та рятувальники / Фото ДСНС Львівщини