У селі Бутини, що на Львівщині, 19 листопада трапилась смертельна пожежа. Внаслідок займання будинку загинув 55-річний чоловік.

Пожежа виникла на кухні дерев'яного житлового будинку. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також Будинок повністю згорів: власник намагався загасити пожежу самотужки – фото Як трапилась пожежа Стурбовані місцеві жителі зателефонували до надзвичайників близько 14:51.

Вони розповіли, що у селі Бутини Сокальського району виникла пожежа у дерев'яному будинку.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

В одній з кімнат надзвичайники знайшли мертвого брата власника будинку.

Поки у ДСНС не повідомили від чого саме загинув 55-річний чоловік.

Пожежа виникла близько 14:51 / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці встановлюють обставини пожежі Рятувальники локалізували пожежу о 15:22, а повністю загасити вогонь вдалось близько 15:33. Внаслідок пожежі згоріли домашні речі та пошкодилась стіна будинку. До ліквідації пожежі долучились 4 надзвичайники та 1 одиниця спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини займання у будинку.

Внаслідок пожежі загинув брат власника будинку / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото ДСНС Львівщини