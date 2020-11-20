На Львівщині трапилась смертельна пожежа: загинув чоловік – фото
У селі Бутини, що на Львівщині, 19 листопада трапилась смертельна пожежа. Внаслідок займання будинку загинув 55-річний чоловік.
Пожежа виникла на кухні дерев'яного житлового будинку. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як трапилась пожежа
- Стурбовані місцеві жителі зателефонували до надзвичайників близько 14:51.
- Вони розповіли, що у селі Бутини Сокальського району виникла пожежа у дерев'яному будинку.
- Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.
- В одній з кімнат надзвичайники знайшли мертвого брата власника будинку.
- Поки у ДСНС не повідомили від чого саме загинув 55-річний чоловік.
Пожежа виникла близько 14:51 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини пожежі
Рятувальники локалізували пожежу о 15:22, а повністю загасити вогонь вдалось близько 15:33. Внаслідок пожежі згоріли домашні речі та пошкодилась стіна будинку.
До ліквідації пожежі долучились 4 надзвичайники та 1 одиниця спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини займання у будинку.
Внаслідок пожежі загинув брат власника будинку / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото ДСНС Львівщини
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