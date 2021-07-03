Подія трапилася о 21:45 у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ).

Читайте також На Херсонщині блискавка влучила у 2 чоловіків, які працювали на полі

Від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження,

– повідомили у ЛОДА.

У Львівській облдержадміністрації зазначили, що наразі обставини встановлюються.

Останні новини про блискавки в Україні

На Черкащині 26 червня блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало 3 людей, 2 з них загинули.

У Кагарлику 29 червня під час грози блискавка влучила в один з автомобілів, який у той час рухався дорогою.

На Херсонщині блискавка влучила у чоловіка, який під час грози шукав укриття на полі – він загинув.



Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу