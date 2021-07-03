На Львівщині блискавка забрала життя підлітка
3 липня 2021 , 12:21Читать новость на русском
У Львівській області ввечері п'ятниці, 2 липня, сталася трагедія. Від удару блискавкою загинув підліток 2007 року народження.
Подія трапилася о 21:45 у селі Тарасівка Львівського району (Підберізцівська ТГ).
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Від удару блискавки загинув місцевий мешканець 2007 року народження,
– повідомили у ЛОДА.
У Львівській облдержадміністрації зазначили, що наразі обставини встановлюються.
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