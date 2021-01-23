У Львівській області 22 січня через отруєння чадним газом загинули 2 людини. Зокрема, жертвою тихого вбивці стала і 4-річна дитина.

Деталі отруєння чадним газом на Львівщині

Інцидент стався 22 січня на вулиці Переїзній села Станківці Стрийського району. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

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Жахлива трагедія трапилася у приватному будинку, обладнаному газовою плитою і двома печами на дровах.

Там від отруєння чадним газом загинули 2 людей – дорослий та 4-річна дитина.

Наразі подачу газу в будинок призупинили. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у Львові 21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу. Після відпочинку зі своїми друзями вони лягли спати, однак так і не прокинулись. Важливо! Щоб не отруїтись чадним газом, який неможливо відчути чи побачити, потрібно регулярно перевіряти газові прилади, системи опалення та тягу в димоходах й вентиляційних каналах. Це може зберегти ваше здоров'я та життя.

Жахливий інцидент стався у селі Станківці: дивіться карту