На Львівщині 2 людей отруїлися чадним газом: серед жертв – маленька дитина
На Львівщині 2 людей отруїлися чадним газом: серед жертв – маленька дитина / np.pl.ua
У Львівській області 22 січня через отруєння чадним газом загинули 2 людини. Зокрема, жертвою тихого вбивці стала і 4-річна дитина.
Деталі отруєння чадним газом на Львівщині
Інцидент стався 22 січня на вулиці Переїзній села Станківці Стрийського району. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
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Жахлива трагедія трапилася у приватному будинку, обладнаному газовою плитою і двома печами на дровах.
Там від отруєння чадним газом загинули 2 людей – дорослий та 4-річна дитина.
Наразі подачу газу в будинок призупинили. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту.
Жахливий інцидент стався у селі Станківці: дивіться карту
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