Перший інцидент трапився на перегоні "Підзамче", а інший – на переїзді залізничної станції Бориничі. Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо обох нещасних випадків.

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Жінка загинула на місці події

У Стрийському районі на переїзді залізничної станції Бориничі пасажирський потяг сполученням Харків – Рахів наїхав на 63-річну жінку. Нещасний випадок трапився приблизно о 8:55.

Пасажирський поїзд сполученням Харків – Рахів здійснив наїзд на місцеву мешканку 1958 року народження, яка від отриманих травм загинула на місці події,

– мовиться у повідомленні ЛОДА.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі жінки.

Зверніть увагу! За інформацією ZAXID.NET, з початку 2021 року на території "Львівської залізниці" травмувалися 25 людей. 16 випадків виявились смертельними.

Чоловік потрапив під колеса вантажного потяга

У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що 13 червня приблизно о 18:00 у Львові травмувався 64-річний чоловік. На перегоні "Підзамче" на нього наїхав вантажний поїзд № 2851, що складався з 54 вагонів.

"Постраждалого доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Там йому надали необхідну допомогу, а відтак скерували в обласну психіатричну лікарню" – розповіли в ЛМР.

Постраждалий отримав забій поперекового відділу хребта та закриту черепно-мозкову травму. Внаслідок цього інциденту затримка потяга тривала 1 годину 20 хвилин. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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