Перший інцидент трапився на перегоні "Підзамче", а інший – на переїзді залізничної станції Бориничі. Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо обох нещасних випадків.
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Жінка загинула на місці події
У Стрийському районі на переїзді залізничної станції Бориничі пасажирський потяг сполученням Харків – Рахів наїхав на 63-річну жінку. Нещасний випадок трапився приблизно о 8:55.
Пасажирський поїзд сполученням Харків – Рахів здійснив наїзд на місцеву мешканку 1958 року народження, яка від отриманих травм загинула на місці події,
– мовиться у повідомленні ЛОДА.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини загибелі жінки.
Чоловік потрапив під колеса вантажного потяга
У пресслужбі Львівської міськради розповіли, що 13 червня приблизно о 18:00 у Львові травмувався 64-річний чоловік. На перегоні "Підзамче" на нього наїхав вантажний поїзд № 2851, що складався з 54 вагонів.
"Постраждалого доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Там йому надали необхідну допомогу, а відтак скерували в обласну психіатричну лікарню" – розповіли в ЛМР.
Постраждалий отримав забій поперекового відділу хребта та закриту черепно-мозкову травму. Внаслідок цього інциденту затримка потяга тривала 1 годину 20 хвилин. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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