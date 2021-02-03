На Львівщині пенсіонерки натрапили на аферистів / 24 канал

На Львівщині 2 пенсіонерки стали жертвами телефонних аферистів. Шахраї від імені поліцейських вимагали у жінок гроші за порятунок їхніх родичів. Довірливі пенсіонерки віддали їм понад 80 тисяч гривень.