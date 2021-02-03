На Львівщині 2 пенсіонерки віддали телефонним шахраям понад 80 тисяч гривень
На Львівщині пенсіонерки натрапили на аферистів / 24 канал
На Львівщині 2 пенсіонерки стали жертвами телефонних аферистів. Шахраї від імені поліцейських вимагали у жінок гроші за порятунок їхніх родичів. Довірливі пенсіонерки віддали їм понад 80 тисяч гривень.
Джерело: поліція Львівщини
Шахраї ошукали 84-річну жительку Трускавця та 72-річну львів'янку. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи аферистів.
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Як пенсіонерки віддали гроші аферистам
- 84-річня жителька Трускавця 1 лютого звернулась до поліції. Жінка розповіла, що віддала невідомим 30 тисяч гривень. Близько 16.00 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником поліції. Аферист розповів, що син пенсіонерки скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка, а сам хлопець потрапив у лікарню, тому йому потрібні 100 тисяч гривень на лікування. За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов шахрай у медичній масці. Жінка передала йому усі свої заощадження – 30 тисяч гривень.
- Того ж дня до поліції звернулася 72-річна львів’янка. Вона розповіла, що невідомі чоловіки заволоділи її грошима у сумі 35 тисяч гривень та 600 доларів. Невідомі вимагали у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка потрапила у ДТП і негайно потребує допомоги.
Правоохоронці проводять розслідування
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Вони вживають усіх заходів для встановлення осіб, які були причетними до шахрайства.
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