На Львівщині 2 пенсіонерки віддали телефонним шахраям понад 80 тисяч гривень

На Львівщині 2 пенсіонерки стали жертвами телефонних аферистів. Шахраї від імені поліцейських вимагали у жінок гроші за порятунок їхніх родичів. Довірливі пенсіонерки віддали їм понад 80 тисяч гривень.

Джерело: поліція Львівщини

Шахраї ошукали 84-річну жительку Трускавця та 72-річну львів'янку. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи аферистів.

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Як пенсіонерки віддали гроші аферистам

84-річня жителька Трускавця 1 лютого звернулась до поліції. Жінка розповіла, що віддала невідомим 30 тисяч гривень. Близько 16.00 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником поліції . Аферист розповів, що син пенсіонерки скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка , а сам хлопець потрапив у лікарню, тому йому потрібні 100 тисяч гривень на лікування. За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов шахрай у медичній масці . Жінка передала йому усі свої заощадження – 30 тисяч гривень.

. Аферист розповів, що пенсіонерки , а сам хлопець потрапив у лікарню, тому йому потрібні 100 тисяч гривень на лікування. За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов . Жінка – 30 тисяч гривень. Того ж дня до поліції звернулася 72-річна львів’янка. Вона розповіла, що невідомі чоловіки заволоділи її грошима у сумі 35 тисяч гривень та 600 доларів. Невідомі вимагали у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка потрапила у ДТП і негайно потребує допомоги.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Вони вживають усіх заходів для встановлення осіб, які були причетними до шахрайства.

Не панікуйте, якщо аферисти від імені правоохоронців вимагають у вас гроші за порятунок чи лікування родичів, що нібито скоїли чи потрапили у ДТП. Насамперед зателефонуйте родичу, про якого говорять шахраї, та з’ясуйте, що з ним насправді трапилось. Також обов'язково повідомте про це поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Будьте пильними та обережними, не дозволяйте аферистам ошукати вас!