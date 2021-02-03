На Львівщині 2 пенсіонерки віддали телефонним шахраям понад 80 тисяч гривень

На Львівщині 2 пенсіонерки стали жертвами телефонних аферистів. Шахраї від імені поліцейських вимагали у жінок гроші за порятунок їхніх родичів. Довірливі пенсіонерки віддали їм понад 80 тисяч гривень.
Джерело: поліція Львівщини
Шахраї ошукали 84-річну жительку Трускавця та 72-річну львів'янку. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи аферистів.
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Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Вони вживають усіх заходів для встановлення осіб, які були причетними до шахрайства.Зверніть увагу! Не панікуйте, якщо аферисти від імені правоохоронців вимагають у вас гроші за порятунок чи лікування родичів, що нібито скоїли чи потрапили у ДТП. Насамперед зателефонуйте родичу, про якого говорять шахраї, та з’ясуйте, що з ним насправді трапилось. Також обов'язково повідомте про це поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Будьте пильними та обережними, не дозволяйте аферистам ошукати вас!