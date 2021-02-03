На Львівщині 2 пенсіонерки віддали телефонним шахраям понад 80 тисяч гривень

3 лютого 2021 , 18:23
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На Львівщині 2 пенсіонерки стали жертвами телефонних аферистів. Шахраї від імені поліцейських вимагали у жінок гроші за порятунок їхніх родичів. Довірливі пенсіонерки віддали їм понад 80 тисяч гривень.

Джерело: поліція Львівщини

Шахраї ошукали 84-річну жительку Трускавця та 72-річну львів'янку. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи аферистів.

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Як пенсіонерки віддали гроші аферистам

  • 84-річня жителька Трускавця 1 лютого звернулась до поліції. Жінка розповіла, що віддала невідомим 30 тисяч гривень. Близько 16.00 їй зателефонував невідомий чоловік, який назвався працівником поліції. Аферист розповів, що син пенсіонерки скоїв ДТП, у результаті якої загинула жінка, а сам хлопець потрапив у лікарню, тому йому потрібні 100 тисяч гривень на лікування. За деякий час до помешкання пенсіонерки прийшов шахрай у медичній масці. Жінка передала йому усі свої заощадження – 30 тисяч гривень.
  • Того ж дня до поліції звернулася 72-річна львів’янка. Вона розповіла, що невідомі чоловіки заволоділи її грошима у сумі 35 тисяч гривень та 600 доларів. Невідомі вимагали у пенсіонерки гроші на лікування сестри, яка потрапила у ДТП і негайно потребує допомоги.

Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Вони вживають усіх заходів для встановлення осіб, які були причетними до шахрайства.

Зверніть увагу! Не панікуйте, якщо аферисти від імені правоохоронців вимагають у вас гроші за порятунок чи лікування родичів, що нібито скоїли чи потрапили у ДТП. Насамперед зателефонуйте родичу, про якого говорять шахраї, та з’ясуйте, що з ним насправді трапилось. Також обов'язково повідомте про це поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Будьте пильними та обережними, не дозволяйте аферистам ошукати вас!