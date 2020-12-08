Бавився сірниками: на Львівщині 2-річний хлопчик підпалив себе та загинув – фото
У Жидачеві, що на Львівщині, 8 грудня загинув 2-річний хлопчик – він випадково підпалив свій одяг та згорів. Його мати була в той час на роботі, а діти віком 2, 4 та 6 років перебували вдома самі.
Інцидент трапився близько 9 години ранку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як загинув 2-річний хлопчик
- Повідомлення про смерть 2-річного хлопчика надійшло у поліцію близько 9:00.
- Не гаючи ні хвилини, правоохоронці вирушили на місце виклику.
- Слідчі з'ясували, що хлопчик разом з 4-річною сестрою та 6-річним братом перебували вдома самі. У цей час їхня мати була на роботі.
- Хлопчик віком 2 роки та 8 місяців бавився сірниками. Тоді він випадково підпалив свій одяг.
- Через те, що маленькі діти були вдома без нагляду дорослих, хлопчику ніхто не зміг допомогти. Дитина загинула.
- Близько 9:00 у будинок прийшла тітка дітей. Саме вона викликала медиків та зателефонувала у поліцію.
- Медики встановили, що хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння.
- Попри зусилля лікарів врятувати життя дитини не вдалось.
- Медики відвезли двох інших дітей у лікарню для медогляду. На щастя, вони не постраждали.
Хлопчик бавився сірниками й випадково підпалив себе / Фото поліції Львівщини
Що загрожує матері за смерть сина
Слідчі відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами.
Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події.
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