У Жидачеві, що на Львівщині, 8 грудня загинув 2-річний хлопчик – він випадково підпалив свій одяг та згорів. Його мати була в той час на роботі, а діти віком 2, 4 та 6 років перебували вдома самі.

Інцидент трапився близько 9 години ранку. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини. Читайте також На Львівщині через камін ледь не згорів будинок: фото Як загинув 2-річний хлопчик Повідомлення про смерть 2-річного хлопчика надійшло у поліцію близько 9:00.

Не гаючи ні хвилини, правоохоронці вирушили на місце виклику.

Слідчі з'ясували, що хлопчик разом з 4-річною сестрою та 6-річним братом перебували вдома самі. У цей час їхня мати була на роботі.

Хлопчик віком 2 роки та 8 місяців бавився сірниками. Тоді він випадково підпалив свій одяг.

Через те, що маленькі діти були вдома без нагляду дорослих, хлопчику ніхто не зміг допомогти. Дитина загинула.

Близько 9:00 у будинок прийшла тітка дітей. Саме вона викликала медиків та зателефонувала у поліцію.

Медики встановили, що хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння.

Попри зусилля лікарів врятувати життя дитини не вдалось.

Медики відвезли двох інших дітей у лікарню для медогляду. На щастя, вони не постраждали.

Хлопчик бавився сірниками й випадково підпалив себе / Фото поліції Львівщини Що загрожує матері за смерть сина Слідчі відкрили кримінальне провадження за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – до 5 років за ґратами. Наразі правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини події. Зверніть увагу! В жодному разі не залишайте маленьких дітей вдома без нагляду дорослих. У випадку, якщо вам необхідно відлучитись, відведіть дитину до родичів або в інше місце, де вона перебуватиме у безпеці, під наглядом та отримає допомогу, якщо це буде потрібно.