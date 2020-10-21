На Львівщині чоловік застрелив власну матір: його затримали за гарячими слідами – фото
У Новому Роздолі 20 жовтня чоловік вбив власну матір. Він здійснив кілька пострілів у живіт та тіло жінки – вона померла на місці. Поліцейські затримали чоловіка за гарячими слідами.
Інцидент трапився близько опівночі під час сварки матері та сина. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.
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Як син вбив власну матір
- Ввечері 20 жовтня чоловік сильно посварився зі своєю 75-річною матір'ю.
- Він схопився за револьвер Флобера та вистрілив у жінку кілька разів.
- Від пострілів його матір померла одразу.
- На тілі пенсіонерки поліцейські виявили ознаки насильницької смерті – вогнепальні поранення у живіт та шию.
Правоохоронці затримали чоловіка за гарячими слідами / Фото поліції Львівщини
Як затримали зловмисника
Люди, які знайшли тіло жінки, зателефонували до поліції. Правоохоронці почали пошуки озброєного чоловіка.
43-річного вбивцю затримали за кілька годин за гарячими слідами. Поліцейські встановили, що чоловік не був раніше судимий і до цього випадку ніколи до відділку не потрапляв.
Правоохоронці затримали чоловіка. Зброю у нього вилучили та скерували на експертизу.
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Що загрожує чоловікові за вбивство матері
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі триває досудове розслідування.
Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини