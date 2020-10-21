У Новому Роздолі 20 жовтня чоловік вбив власну матір. Він здійснив кілька пострілів у живіт та тіло жінки – вона померла на місці. Поліцейські затримали чоловіка за гарячими слідами.

Інцидент трапився близько опівночі під час сварки матері та сина. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба поліції Львівщини.

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Як син вбив власну матір

Ввечері 20 жовтня чоловік сильно посварився зі своєю 75-річною матір'ю.

Він схопився за револьвер Флобера та вистрілив у жінку кілька разів.

Від пострілів його матір померла одразу.

На тілі пенсіонерки поліцейські виявили ознаки насильницької смерті – вогнепальні поранення у живіт та шию.



Правоохоронці затримали чоловіка за гарячими слідами / Фото поліції Львівщини

Як затримали зловмисника

Люди, які знайшли тіло жінки, зателефонували до поліції. Правоохоронці почали пошуки озброєного чоловіка.

43-річного вбивцю затримали за кілька годин за гарячими слідами. Поліцейські встановили, що чоловік не був раніше судимий і до цього випадку ніколи до відділку не потрапляв.

Правоохоронці затримали чоловіка. Зброю у нього вилучили та скерували на експертизу.

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Що загрожує чоловікові за вбивство матері

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! Револьвер Флобера, з якого син застрелив власну матір, не вважається вогнепальною зброєю. Такий револьвер можна вільно купити. Причому людині навіть не потрібно робити дозвіл на користування цим видом зброї.



Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами / Фото поліції Львівщини