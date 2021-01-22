На Львівщині 21 січня трапилась смертельна ДТП – водій Volkswagen Bora збив пішохода. 31-річний чоловік отримав травми, які були несумісні з життям – він загинув на місці аварії.

Аварія трапилась близько 18:15 на трасі Львів – Краковець. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА. До теми У Львові водій повалив електроопору та втік, лишивши своє авто: його розшукує поліція – фото Як водій збив чоловіка на смерть Близько 18:15 на трасі Львів – Краковець в селі Страдч водій автомобіля Volkswagen Bora , 62-річний житель села Івано-Франкове збив пішохода.

, 62-річний житель села Івано-Франкове збив пішохода. Постраждалим виявився 31-річний житель села Пуків Івано-Франківської області.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Медики не змогли його врятувати, й він загинув на місці аварії.

Наразі причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Зверніть увагу! Водіям та пішоходам потрібно бути особливо обережними на дорогах у темний час доби. Пішоходам слід мати світловідбивні елементи на одязі й переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях. Водіям, своєю чергою, потрібно обирати помірну швидкість, щоб мати змогу загальмувати в разі потреби. Такі прості дії можуть зберегти ваше здоров'я та життя!

Аварія трапилась близько 18:15 / Фото "Варта 1"

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото "Варта 1"