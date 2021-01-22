На Львівщині водій легковика на смерть збив пішохода: фото
На трасі Львів – Краковець водій на смерть збив пішохода / Варта1
На Львівщині 21 січня трапилась смертельна ДТП – водій Volkswagen Bora збив пішохода. 31-річний чоловік отримав травми, які були несумісні з життям – він загинув на місці аварії.
Аварія трапилась близько 18:15 на трасі Львів – Краковець. Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини події. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
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Як водій збив чоловіка на смерть
- Близько 18:15 на трасі Львів – Краковець в селі Страдч водій автомобіля Volkswagen Bora, 62-річний житель села Івано-Франкове збив пішохода.
- Постраждалим виявився 31-річний житель села Пуків Івано-Франківської області.
- Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям. Медики не змогли його врятувати, й він загинув на місці аварії.
- Наразі причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Аварія трапилась близько 18:15 / Фото "Варта 1"
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото "Варта 1"
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