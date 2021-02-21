На Львівщині загинули люди: все через отруєння чадним газом

На Львівщини 21 лютого у приватному будинку сталася трагедія. Там від отруєння чадним газом загинули одразу 3 людини.

Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть 3 осіб.

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Деталі трагедії

Отруєння чадним газом трапилося у селі Сусолів Самбірського району. Рятувальники ДСНС зазначили, що в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи.

На місці трагедії не було ознак пожежі, тому, як пояснили рятувальники, підрозділи ДСНС не залучалися.

Нещодавні випадки отруєння чадним газом

У Львові 21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу.

21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу. У Пустомитівському районі Львівщини 20 січня трапилась жахлива трагедія – у власному будинку родина отруїлась чадним газом. 55-річний чоловік загинув, а його дружина та донька потрапили до лікарні.

Що варто знати про чадний газ

Чадний газ дуже небезпечний та підступний, адже немає ані кольору, ані запаху, ані смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.

Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів. Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами.

Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами. Через це людина гине як від задухи.