На Львівщині загинули люди: все через отруєння чадним газом

На Львівщини 21 лютого у приватному будинку сталася трагедія. Там від отруєння чадним газом загинули одразу 3 людини.
Медики, які прибули на місце події лише констатували смерть 3 осіб.
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Деталі трагедії
Отруєння чадним газом трапилося у селі Сусолів Самбірського району. Рятувальники ДСНС зазначили, що в приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи.
На місці трагедії не було ознак пожежі, тому, як пояснили рятувальники, підрозділи ДСНС не залучалися.
Нещодавні випадки отруєння чадним газом
- У Львові 21 січня від отруєння чадним газом загинули 19-річна дівчина і 22-річний хлопець. Пара винайняла квартиру на добу.
- У Пустомитівському районі Львівщини 20 січня трапилась жахлива трагедія – у власному будинку родина отруїлась чадним газом. 55-річний чоловік загинув, а його дружина та донька потрапили до лікарні.
Що варто знати про чадний газ
- Чадний газ дуже небезпечний та підступний, адже немає ані кольору, ані запаху, ані смаку. Виявити його складно, і то – лише за допомогою спеціальних приладів.
- Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами.
- Через це людина гине як від задухи.
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