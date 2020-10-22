На Львівщині на пішохідному переході збили велосипедиста: чоловік загинув – фото
На міжнародній трасі Львів – Шегині 21 жовтня водій мікроавтобуса Renault Master збив велосипедиста. 34-річний чоловік загинув на місці аварії.
ДТП трапилась близько 10 години вечора у селі Волиця Мостиського району. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- За кермом Renault Master перебував 49-річний житель міста Мостиська.
- Він на пішохідному переході збив велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.
- Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям, — він загинув на місці аварії.
Від отриманих травм чоловік помер на місці / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами та позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють обставини аварії.
За кермом мікроавтобуса був 49-річний чоловік / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини