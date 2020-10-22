На міжнародній трасі Львів – Шегині 21 жовтня водій мікроавтобуса Renault Master збив велосипедиста. 34-річний чоловік загинув на місці аварії.

ДТП трапилась близько 10 години вечора у селі Волиця Мостиського району. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

За кермом Renault Master перебував 49-річний житель міста Мостиська.

Він на пішохідному переході збив велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.

Чоловік отримав травми, які були несумісні з життям, — він загинув на місці аварії.



Від отриманих травм чоловік помер на місці / Фото поліції Львівщини

Зверніть увагу! Будьте особливо обережними, керуючи транспортними засобами у пізній час доби. Ретельно дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними. Це може зберегти ваше життя.

Правоохоронці проводять розслідування ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами та позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють обставини аварії.



За кермом мікроавтобуса був 49-річний чоловік / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини