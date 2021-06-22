Окрім цього, в області буде доволі спекотно. В ДСНС закликають зважати на прогноз погоди.

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Прогноз погоди на Львівщині на 22 червня

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода на Львівщині 22 червня буде мінливо хмарною. Протягом дня суттєвих опадів не очікують, проте після обіду на півдні області пройдуть короткочасні грозові дощі.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та Львова 22 червня місцями очікують грози,

– мовиться в повідомленні ДСНС.

Вітер – південно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, а вдень – від 29 до 31 градуса тепла.



Прогноз погоди на 22 червня / Дані Укргідрометцентру

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