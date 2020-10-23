На Львівщині пожежа знищила будинок: померла жінка – фото згарища
У Дрогобицькому районі в селі Медвежа 22 жовтня загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі померла його власниця – 69-річна жінка.
Пожежа трапилася у дерев'яному будинку на вулиці Долішня близько 7 години ранку. Полум'я його повністю знищило. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС.
Читайте також У Львові сталась масштабна пожежа: 2 людей отруїлись димом – відео
Як гасили пожежу
- До надзвичайників зателефонували жителі села Медвежа, які побачили, що полум'я охопило будинок.
- Люди розповіли рятувальникам, що у помешканні, ймовірно, перебуває його власниця – 69-річна місцева жителька.
- Рятувальники одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що будинок вже повністю охопив вогонь.
- Не гаючи часу, надзвичайники почали гасити пожежу. На місці згарища вони виявили тіло власниці.
- Рятувальники загасили вогонь менше, ніж за 20 хвилин.
Рятувальники побачили, що вогонь охопив весь будинок / Фото ДСНС Львівщини
Поліція розслідує смерть жінки
Правоохоронці розслідують обставини пожежі. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Тіло пенсіонерки скерували на експертизу. Наразі розслідування події триває.
Внаслідок пожежі померла пенсіонерка / Фото поліції Львівщини
Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем / Фото ДСНС Львівщини