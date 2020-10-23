У Дрогобицькому районі в селі Медвежа 22 жовтня загорівся житловий будинок. Внаслідок пожежі померла його власниця – 69-річна жінка.

Пожежа трапилася у дерев'яному будинку на вулиці Долішня близько 7 години ранку. Полум'я його повністю знищило. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС.

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Як гасили пожежу

До надзвичайників зателефонували жителі села Медвежа, які побачили, що полум'я охопило будинок.

Люди розповіли рятувальникам, що у помешканні, ймовірно, перебуває його власниця – 69-річна місцева жителька.

Рятувальники одразу виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що будинок вже повністю охопив вогонь.

Не гаючи часу, надзвичайники почали гасити пожежу. На місці згарища вони виявили тіло власниці.

Рятувальники загасили вогонь менше, ніж за 20 хвилин.



Рятувальники побачили, що вогонь охопив весь будинок / Фото ДСНС Львівщини

Поліція розслідує смерть жінки

Правоохоронці розслідують обставини пожежі. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Тіло пенсіонерки скерували на експертизу. Наразі розслідування події триває.



Внаслідок пожежі померла пенсіонерка / Фото поліції Львівщини



Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем / Фото ДСНС Львівщини