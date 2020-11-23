У Золочівському районі Львіщини 22 листопада трапилась ДТП – на зустрічній смузі зіткнулись автомобілі Geely та Skoda Roomster. Внаслідок аварії травмувались 3 людей.

ДТП трапилась близько 19:50 на трасі Тернопіль – Рава-Руська поблизу села Ясенівці. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як сталась ДТП

Водій автівки Geely, 55-річний житель Стрийського району, виїхав на зустрічну смугу.

Він хотів обігнати авто, яке їхало попереду, на забороненій для цього ділянці дороги.

Внаслідок обгону чоловік зіштовхнувся з автомобілем Skoda Roomster.

За кермом Skoda перебував 55-річний житель Золочівського району.

Внаслідок ДТП водій Geely та 2 його пасажирок – 8-річна та 30-річна жительки Стрия – травмувались. Медики відвезли їх до лікарні.



Водій Geely в'їхав в Skoda Roomster на зустрічній смузі / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в аварії

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило людям травми середньої тяжкості.

Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років умовного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Правоохоронці встановлюють обставини аварії / Фото поліції Львівщини