На Львівщині 22 грудня трапилась ДТП – зіткнулись Volkswagen Golf, Subaru Forester та Volkswagen Passat. Внаслідок аварії постраждали 4 людей.

Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Краківець. Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

Близько 17:30 на трасі Львів – Краківець, неподалік Яворова, трапилась ДТП за участю 3 автомобілів – Volkswagen Golf, Subaru Forester та Volkswagen Passat.

Внаслідок аварії постраждали 4 людей – 51-річна пасажирка та 54-річний водій Volkswagen Golf, 28-річний водій Subaru Forester та його 48-річна пасажирка.

Усі постраждалі – жителі Яворівського району Львівщини.

Медики відвезли пасажирку Volkswagen Golf до лікарні, а іншим постраждалим надали допомогу на місці аварії.

Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі причини та обставини ДТП.