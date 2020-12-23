На Львівщині трапилась потрійна ДТП: фото автотрощі
На Львівщині 22 грудня трапилась ДТП – зіткнулись Volkswagen Golf, Subaru Forester та Volkswagen Passat. Внаслідок аварії постраждали 4 людей.
Аварія трапилась близько 17:30 на трасі Львів – Краківець. Наразі правоохоронці розслідують обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як трапилась аварія
- Близько 17:30 на трасі Львів – Краківець, неподалік Яворова, трапилась ДТП за участю 3 автомобілів – Volkswagen Golf, Subaru Forester та Volkswagen Passat.
- Внаслідок аварії постраждали 4 людей – 51-річна пасажирка та 54-річний водій Volkswagen Golf, 28-річний водій Subaru Forester та його 48-річна пасажирка.
- Усі постраждалі – жителі Яворівського району Львівщини.
- Медики відвезли пасажирку Volkswagen Golf до лікарні, а іншим постраждалим надали допомогу на місці аварії.
Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – обмеження волі терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють усі причини та обставини ДТП.
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