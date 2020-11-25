У селі Підбірці, що на Львівщині, 24 листопада трапилась ДТП. Водій автівки Nissan X-Trail збив 15-річну дівчину на пішохідному переході.

ДТП трапилась близько 17:20. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік збив дівчину на переході

25-річний водій Nissan X-Trail, житель Пустомитівського району, наїхав на дівчину-підлітка на нерегульованому пішохідному переході в Підбірцях.

Внаслідок аварії 15-річна дівчина отримала травми середнього ступеня тяжкості – закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням.

Медики відвезли постраждалу до лікарні.

Зверніть увагу! Батьки повинні нагадувати своїм дітям правила дорожнього руху. Окрім того, у темну пору доби пішоходам необхідно використовувати світловідбивні елементи на одязі. Це зробить їх більш помітними для водіїв.

Що загрожує винному в ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.