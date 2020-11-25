На Львівщині водій збив 15-річну дівчину на пішохідному переході
У селі Підбірці, що на Львівщині, 24 листопада трапилась ДТП. Водій автівки Nissan X-Trail збив 15-річну дівчину на пішохідному переході.
ДТП трапилась близько 17:20. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини аварії. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік збив дівчину на переході
- 25-річний водій Nissan X-Trail, житель Пустомитівського району, наїхав на дівчину-підлітка на нерегульованому пішохідному переході в Підбірцях.
- Внаслідок аварії 15-річна дівчина отримала травми середнього ступеня тяжкості – закритий перелом правої плечової кістки зі зміщенням.
- Медики відвезли постраждалу до лікарні.
Що загрожує винному в ДТП
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини ДТП.
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