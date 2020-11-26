На Львівщині на трасі Київ – Чоп 25 листопада трапилась ДТП. Водій вантажівки "Сканія" збив 50-річного велосипедиста.

Аварія трапилась близько 17:30 біля села Гірне. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась ДТП

Водій вантажівки "Сканія", 56-річний житомирянин, збив жителя району, який їхав на велосипеді трасою Київ – Чоп.

Внаслідок ДТП 50-річний велосипедист отримав травми.

Медики відвезли його до лікарні.



Вантажівка наїхала на велосипедиста близько 17:30 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує винному у ДТП

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.



Винному у ДТП загрожує до 8 років тюремного ув'язнення / Фото поліції Львівщини