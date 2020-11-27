У Стрию, що на Львівщині, 26 листопада трапилась смертельна ДТП – п'яний водій BMW збив чоловіка поза пішохідним переходом. Внаслідок аварії 74-річний пішохід помер на місці.

ДТП трапилась близько 13:15 на вулиці Вокзальній у Стрию. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Про це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як трапилась аварія

П'яний 52-річний стриянин на BMW наїхав на пенсіонера, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Внаслідок аварії 74-річний житель Стрия отримав травми, які були несумісні з життям.

Пенсіонер загинув на місці ДТП.

Медики оглянули водія. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Результат його тесту на алкоголь – 1,0 проміле.

Аварія трапилась близько 13:15 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує водієві

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Правоохоронці затримали водія BMW. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії.



П'яний водій збив пенсіонера поза переходом / Фото поліції Львівщини



Невдовзі суд обере водієві запобіжний захід / Фото поліції Львівщини