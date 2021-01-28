На Львівщині 27 амбулаторій отримали сучасне телемедичне обладнання: фото

Ще 27 амбулаторій на Львівщині 28 січня отримали телемедичне обладнання. Воно допоможе лікарям якісно обстежувати пацієнтів при виїзді у села, де немає лікарень. Загалом на купівлю 254 комплектів медичних приладів витратили 25 мільйонів гривень.

Джерело: Львівська облдержадміністрація

Медичні прилади отримали амбулаторії Пустомитівського, Перемишлянського, Золочівського, Миколаївського, Жовківського, Городоцького й Камянка-Бузького районів. Заступники голови Львівської ОДА Юрій Бучко та Іван Собко передали комплекти медикам 28 січня.

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Що саме отримали амбулаторії Львівщини

Бучко розповів, що на закупівлю 254 комплектів медичних приладів Львівщина отримала 25 мільйонів гривень субвенції. Співфінансування з місцевих бюджетів становило 10%. Це дало можливість кожній амбулаторії області отримати якісне телемедичне обладнання.

"Державні кошти ми освоїли у 100% розмірі. У результаті тендерних процедур із закупівлі комплектів зекономили майже 980 тисяч гривень”, – додав Бучко.

У комплекти, які передали амбулаторіям Львівщини, увійшли:

портативний ЕКГ;

вимірювач артеріального тиску;

пульсоксиметр;

спірометр;

безконтактний термометр;

дерматоскоп;

цифрова оглядова камера;

планшет для зберігання та передачі даних.

Дивіться фото, яке обладнання отримали амбулаторії Львівщини / Фото ЛОДА

Чому ЛОДА закупила телемедичне обладнання для амбулаторій

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Шурпяк розповіла, що такі комплекти медобладнання необхідні для якісного лікування пацієнтів у місцевостях, де немає амбулаторії.

Коли лікар приїжджає до пацієнта додому на виклик у місцевість, де немає амбулаторії, то за допомогою цього комплекту він може провести різні обстеження – перевірити серцево-судинну систему, виміряти тиск, температуру тіла та здійснити дерматоскопію,

– зазначила Шурпяк

До прикладу, усі дані, які лікар отримує з дерматоскопа, відображаються на екрані портативного комп'ютера. Після цього медик може зробити свої первинні висновки, а у разі необхідності скерувати результати дослідження вузькопрофільному фахівцю.

За словами заступника голови ЛОДА Івана Собко, користуватись цими приладами зовсім не складно. Проте сімейні лікарі все ж проводитимуть навчання для фельдшерів сільських амбулаторій.