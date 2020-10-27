На Львівщині чоловік згорів живцем у гаражі: фото з місця пожежі
На Львівщині у Пустомитівському районі 27 жовтня сталася пожежа – загорівся гараж. Його власник не зміг врятуватись від полум’я. Чоловік згорів живцем у автомобілі.
Пожежа трапилась у селі Відники близько 6 години ранку. На ліквідацію полум’я надзвичайникам знадобилось близько години. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як рятувальники гасили пожежу
- Близько 6 години ранку стурбовані місцеві жителі зателефонували до пожежників. Вони розповіли, що горить цегляний гараж.
- На місце виклику виїхали рятувальники з міста Бібрка. Коли надзвичайники прибули, вони побачили, що дах будівлі та автомобіль охоплені вогнем.
- Не гаючи ні хвилини, пожежники почали гасити полум’я.
- До 7:04 пожежу подолали. Надзвичайникам вдалось врятувати від займання 2 сусідні будівлі.
- До ліквідації пожежі долучились 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
У селі Відники загорівся гараж та автомобіль / Фото ДСНС Львівщини
Хто постраждав внаслідок пожежі
На місці згарища в автівці "УАЗ" рятувальники знайшли тіло власника. 59-річний місцевий житель згорів живцем. Вогонь знищив дах гаража та автомобіль.
Наразі причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.
Надзвичайники гасили пожежу близько години / Фото ДСНС Львівщини
В автівці рятувальники знайшли тіло власника / Фото ДСНС Львівщини
Наразі правоохоронці встановлюють причини пожежі / Фото ДСНС Львівщини