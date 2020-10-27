На Львівщині у Пустомитівському районі 27 жовтня сталася пожежа – загорівся гараж. Його власник не зміг врятуватись від полум’я. Чоловік згорів живцем у автомобілі.

Пожежа трапилась у селі Відники близько 6 години ранку. На ліквідацію полум’я надзвичайникам знадобилось близько години. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. Читайте також На Львівщині пожежа знищила будинок: померла жінка – фото згарища Як рятувальники гасили пожежу Близько 6 години ранку стурбовані місцеві жителі зателефонували до пожежників. Вони розповіли, що горить цегляний гараж.

На місце виклику виїхали рятувальники з міста Бібрка. Коли надзвичайники прибули, вони побачили, що дах будівлі та автомобіль охоплені вогнем.

Не гаючи ні хвилини, пожежники почали гасити полум’я.

До 7:04 пожежу подолали. Надзвичайникам вдалось врятувати від займання 2 сусідні будівлі.

До ліквідації пожежі долучились 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

У селі Відники загорівся гараж та автомобіль / Фото ДСНС Львівщини Хто постраждав внаслідок пожежі На місці згарища в автівці "УАЗ" рятувальники знайшли тіло власника. 59-річний місцевий житель згорів живцем. Вогонь знищив дах гаража та автомобіль. Наразі причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.

Надзвичайники гасили пожежу близько години / Фото ДСНС Львівщини

В автівці рятувальники знайшли тіло власника / Фото ДСНС Львівщини

Наразі правоохоронці встановлюють причини пожежі / Фото ДСНС Львівщини